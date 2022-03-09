Что произошло во время рейса, до конца неясно. Однако в конце пути дамы были нетрезвыми и курили на посадочных местах. Стюардессы делали им замечания, но в ответ раздавался мат. В протоколе задержания так и написано: «Реагировали грубой нецензурной бранью».