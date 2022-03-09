Двое нетрезвых мужчин напали на таксиста в Екатеринбурге и пытались угнать его машину

Двое нетрезвых мужчин напали на водителя такси на Уралмаше в Екатеринбурге и пытались угнать его машину. Сейчас эти же молодые люди, по словам водителя, требуют с него деньги.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 февраля в районе Парка Победы. По словам водителя, он приехал на вызов и к нему в машину сели нетрезвые молодые люди. Один из них сел вперед. Водитель попросил пересесть и почувствовал дискомфорт. Пассажир, по словам таксиста, проявил агрессию и нецензурно выражался. Когда водитель уже поехал, то ему пришло смс с текстом «Куда вы уехали?». Тогда он понял, что это были не его клиенты и попросил выйти. Один из мужчин снова начал конфликтовать и требовал ехать дальше. Он перешел на «ты», а я ему стал говорить, чтобы они со мной так не разговаривали,рассказал водитель Роман «КП-Екатеринбург». В результате он вышел из машины, чтобы отдать мужчинам вещи, но они продолжили конфликт. Один из них начал допрашивать, в каком районе проживает Роман. После этого конфликт перерос в драку. Пока один бил водителя, второй пассажир попытался сесть за руль автомобиля. Однако таксист подбежал и стал вытаскивать мужчину. Сделать ему это не удалось так как приятель стал дальше душить мужчину и он потерял сознание. Потом, слышу голоса, что кричит толпа людей. Затем, я как-то пришел в себя, меня поднял на ноги человек, который мимо проезжал. Меня трясло, но я сел за руль. Уехал весь в крови. А этих людей отвлекал другой водитель, который мимо проехал, поделился Роман. Таксист утверждает, что нашел в соцсетях одного из нападавших. По его словам, он тренирует детей с ДЦП футболу. Кроме того, с ним связался юрист нападавшего. Он сказал, что готовится заявление о том, что таксист напал первым, а также он должен заплатить за выбитые зубы. Сумма иска, по словам таксиста, не называется. Сам же водитель в полицию не обращался, так как в ночное время из-за условно-досрочного освобождения он должен находиться дома.

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