В убийстве 9-месячного сына раскаялась арестованная свердловчанка

Свердловчанка не захотела расставаться с ребенком и зарезала его ножом

Жительница свердловского села Клевакино зарезала своего сына. Девушку задержали и поместили в СИЗО. Сегодня она раскаивается в содеянном.

В детоубийстве обвиняется 20-летняя девушка. Сейчас она находится в следственном изоляторе Кировграда и, как сообщают ее родственники, сожалеет о содеянном поступке. Трагедия разыгралась в ночь на 3 февраля. Сельчанка застукала своего сожителя с любовницей. Он психанул и ушел, оставив девушку наедине с 9-месячным сыном. И тогда мать ударила ножом ребенка, после чего попыталась свести счеты с жизнью. По словам девушки, она не хотела оставлять ребенка отцу. Когда пьяный мужчина ушел к соседке по общежитию, решила убить себя с малышом, пишет Е1. По данному факту расследуется уголовное дело.

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