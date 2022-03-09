В убийстве 9-месячного сына раскаялась арестованная свердловчанка

В убийстве 9-месячного сына раскаялась арестованная свердловчанка
В убийстве 9-месячного сына раскаялась арестованная свердловчанка
Сегодня, 10:25ПроисшествияФото: 1MI

Свердловчанка не захотела расставаться с ребенком и зарезала его ножом

Жительница свердловского села Клевакино зарезала своего сына. Девушку задержали и поместили в СИЗО. Сегодня она раскаивается в содеянном.

В детоубийстве обвиняется 20-летняя девушка. Сейчас она находится в следственном изоляторе Кировграда и, как сообщают ее родственники, сожалеет о содеянном поступке.

Трагедия разыгралась в ночь на 3 февраля. Сельчанка застукала своего сожителя с любовницей. Он психанул и ушел, оставив девушку наедине с 9-месячным сыном. И тогда мать ударила ножом ребенка, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

По словам девушки, она не хотела оставлять ребенка отцу. Когда пьяный мужчина ушел к соседке по общежитию, решила убить себя с малышом, пишет Е1.

По данному факту расследуется уголовное дело.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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