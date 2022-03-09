За слив бензина с припаркованных авто избил подростка неизвестный в Екатеринбурге

За слив бензина с припаркованных авто избил подростка неизвестный в Екатеринбурге
За слив бензина с припаркованных авто избил подростка неизвестный в Екатеринбурге
Сегодня, 15:14ПроисшествияФото: 1MI
16-летний подросток, сливавший бензин с припаркованных автомобилей, был избит неизвестным в Екатеринбурге. Инцидент произошел в ночь на 8 марта на улице Ереванская.

Подросток орудовал на парковочной площадке со старшим братом, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Во время одной из попыток слить бензин, на подростка напал неизвестный. Предполагается, что он пробил голову подростка монтировкой. Молодой человек был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и вдавленным переломом теменной кости, рассказывает источник.

Информация об избиении была передана в полицию. Там начата проверка, проводятся розыскные мероприятия. Оперативниками выясняется личность нападавшего.

Напомним, двое подростков были арестованы в Екатеринбурге после того, как напали на женщину и ее дочь. После этого по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева у мигрантов началась массовая проверка документов.

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Екатеринбург
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