За слив бензина с припаркованных авто избил подростка неизвестный в Екатеринбурге

16-летний подросток, сливавший бензин с припаркованных автомобилей, был избит неизвестным в Екатеринбурге. Инцидент произошел в ночь на 8 марта на улице Ереванская.

Подросток орудовал на парковочной площадке со старшим братом, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник. Во время одной из попыток слить бензин, на подростка напал неизвестный. Предполагается, что он пробил голову подростка монтировкой. Молодой человек был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и вдавленным переломом теменной кости, рассказывает источник. Информация об избиении была передана в полицию. Там начата проверка, проводятся розыскные мероприятия. Оперативниками выясняется личность нападавшего. Напомним, двое подростков были арестованы в Екатеринбурге после того, как напали на женщину и ее дочь. После этого по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева у мигрантов началась массовая проверка документов.

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