Неудачно сваривший дезоморфин тагильчанин попал в реанимацию с ожогами

Сообщение о «горящем человеке», который бежит по улице Гвардейской на Тагилстрое, поступило по телефону 02 в 22:30.

Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу с ожогами 1 степени тяжести. На место случившегося выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ППС. Полицейские выяснили, что пострадавший проживает по улице Индустриальной с женой. Правоохранители наведались домой к мужчине и попытались у его жены выяснить, как получилось, что мужчина загорелся.

Женщина рассказала, что на мужа плеснул чем-то незнакомец, но доводы не убедили полицейских. При осмотре квартиры были обнаружены стеклянные и пластиковые бутылки, а также посуда с остатками вещества с характерным запахом кодеинсодержащих препаратов. По всей видимости, мужчина получил ожоги во время приготовления дезоморфина, или «крокодила».