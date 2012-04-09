Сегодня более 10 тагильских водителей пробили шины своих автомобилей на Старой Гальянке

Именно столько водителей стали жертвами стихийно возникшей ямы по улице Бригадной на Старой Гальянке. Точнее, жертвами стали не сами водители, а их автомобили, которые на этой яме пробили шины. По данным инспектора по пропаганде Ксении Морозовской, на место происшествий отправлен экипаж ГИБДД.

Кроме того, в известность поставлена и дорожная служба «Тагилдорстрой», отвечающая за данный участок автодороги. К завтрашнему дню руководство предприятия обязано выставить дорожные знаки, сигнализирующие об опасности, чтобы предотвратить возможные происшествия в будущем, рассказала Ксения.

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