Двух тагильчанок задержали сотрудники уголовного розыска по подозрению в мошенничестве

Молодая женщина, подыскивая недорогое отдельное жилье, нашла на знакомом сайте объявление о сдаче недорогой квартиры и тут же позвонила по одному из указанных сотовых телефонов. Ответившая женщина назвалась Кристиной и подтвердила, что давала объявление о сдаче жилья, но в данный момент ее нет в городе, и предложила созвониться с дочерью Екатериной. Девушка внимательно выслушала потенциального арендатора жилья и назначила встречу в торговом центре «Александровский пассаж».

При личной встрече девушка рассказала, что комната находится в доме по ул. Победы на втором этаже, назвала точный адрес и передала ключи. В качестве платы за месяц она взяла пять тысяч рублей и предложила «клиентке» самой посмотреть жилье. В случае, если что-то не устроит, не понравится, Екатерина пообещала снова встретиться и вернуть деньги.

Смотреть комнату молодая женщина поехала вместе с мужем. Пара неприятно удивилась, когда не смогла открыть дверь ключом. Он явно не подходил к замку. Молодые люди попытались связаться по телефону с Екатериной, но на звонки никто не отвечал.

Позже, при обращении в полицию, женщина рассказала оперативникам, что вернулась в «Александровский пассаж», чтобы разыскать ту девушку, ведь была уверена, что она работает в торговом центре: на встречу та пришла без верхней одежды, спустившись вниз на эскалаторе. Обойдя с мужем все павильоны в торговом центре, они не нашли похожую девушку. Телефон же был недоступен.

Около месяца потребовалось сотрудникам уголовного розыска, чтобы установить личность так называемой Екатерины. Ею оказалась 20-летняя студентка одного из техникумов, находящаяся в академическом отпуске. На самом деле зовут Елизавета. Задержали ее оперативники у молодого человека, с которым в настоящее время девушка проживает в Дзержинском районе. Она призналась, что два года назад сама снимала эту комнату и случайно ключ остался на руках. Вот и решила воспользоваться этой ситуацией, а подружку уговорила подыграть.

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, именно так квалифицировали действия двух приятельниц в следственном отделе № 1 отдела полиции № 16 и возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. «Все это могло произойти только потому, что потерпевшая полностью доверилась абсолютно незнакомой девушке, уверена следователь Марина Алексенко. Нужно было настоять на том, чтобы вместе посмотреть сдаваемое жилье и убедиться, что все в порядке, также желательно записать паспортные данные владельца, чтобы в дальнейшем избежать недоразумений».

Сотрудники полиции не исключают, что кто-то еще из тагильчан стал жертвой «квартирного» обмана, но по каким-то причинам не обратился в правоохранительные органы. Если вы оказались в подобной ситуации, позвоните в дежурную часть отдела полиции № 16 по тел. 97-60-32 или по тел. 02.