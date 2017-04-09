Массовое отравление произошло в одной из квартир в Каменске-Уральском

Как сообщил Портал KU66.RU, семья из уральского города пострадала из-за утечки газа. Одна из двух девочек успела позвонить своей матери, когда ее дедушка и бабушка оказались без сознания.

К приходу женщины уже все находившиеся – ее дочери и родители – были без сознания. Прибывшая скорая помощь госпитализировала пострадавших. По последней информации, дедушка находится в коме.

В ОФПС сообщили: при проверке было установлено, что утечки газа не было, поэтому пока точная причина отравления неизвестна и еще будет устанавливаться, а также будут выясняться подробности ЧП.