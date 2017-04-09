Пенсионер из Краснотурьинска обвиняется в серии поджогов садовых домиков

В Краснотурьинске прокуратура предъявила мужчине в возрасте 61 года обвинение в серии поджогов, совершенных в 2016 году.

Сначала пенсионер дал признательные показания, объяснив при этом, что во время совершения преступлений он был пьян. Но позднее, когда узнал о том, что нужно выплатить материальную компенсацию пострадавшим, мужчина отказался от своих показаний.

Пожилому человеку грозит наказание сроком до пяти лет лишения свободы по статье УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога»

Жена обвиняемого защищает мужа, утверждая, что он не мог совершить данные преступления. Она рассказала о том, что выпивали они с супругом в июле, на дне рождения дочери, а первый поджог был совершен в июне.

Сам обвиняемый говорит, что признался в поджогах под воздействием психологического давления со стороны полицейских: якобы они угрожали ему физическим наказанием, если тот не признается.

При этом мужчина рассказал:

На нашем участке разбили стекла у теплиц, окно в домике, стекла на веранде. По всей видимости, это сделал кто-то из пострадавших. Но повторюсь, в поджогах я не виноват и даже не могу предположить, кто это сделал.