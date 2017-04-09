Рейсовый автобус с 15 пассажирами перевернулся на автотрассе Серов-Ивдель (ФОТО)

Сегодня утром пассажирский автобус с людьми, следовавший по Серовской трассе, перевернулся на скользкой дороге. Водитель рейсового автобуса MAN не справился с управлением на затяжном повороте из-за гололеда.

В момент ДТП в салоне ТС находились 15 пассажиров. Погибших нет. Трое человек получили ушибы.

Двух пассажиров спасателям пришлось вытаскивать из искореженного салона: их зажало между сиденьями. Следственный отдел Ивделя начал проверку случившегося, сообщает СУ СКР Свердловской области.