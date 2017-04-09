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Спящая девочка чуть не погибла под обломками штукатурки: екатеринбуржец успел вытащить дочь из кровати за минуту до ЧП (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спящая девочка чуть не погибла под обломками штукатурки: екатеринбуржец успел вытащить дочь из кровати за минуту до ЧП (ФОТО)

9 апреля 2017, 11:00Происшествия
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