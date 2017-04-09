Спящая девочка чуть не погибла под обломками штукатурки: екатеринбуржец успел вытащить дочь из кровати за минуту до ЧП (ФОТО)

Ранним утром в комнате одного из общежитий Екатеринбурга произошло ЧП. Около 5 часов утра глава семейства услышал треск, исходящий с потолка. Он подбежал к дивану, где спала его 11-летняя дочь и схватил ее.

Через несколько секунда рухнула часть потолочного покрытия. Штукатурка и деревянные обломки арматуры упали на диван, где только что находилась девочка. Таким образом, отец спас жизнь и здоровье дочери.

Мужчина позвонил в управляющую компанию, сообщив о происшествии, вызвал аварийную бригаду. Но по вызову никто не приехал.

После этого бабушка девочки еще раз позвонила, на что ей ответили: необходимо в понедельник ждать оценщиков.

Жильцы общежития рассказали, что перед Новым годом у них в здании делали ремонт, в том числе, меняли проводку. Потолок в то время нареканий не вызывал. Тем не менее, после случившегося потолок в комнате, где произошло ЧП, продолжает осыпаться.

Если коммунальные службы не устранят последствия обрушения, отец девочки планирует подавать заявление в прокуратуру. В настоящее время следственным отделом организована доследственная проверка по факту происшествия, сообщает СУ СКР Свердловской области.