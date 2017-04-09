Трое коллекторов в Екатеринбурге избили 11-летнего мальчика-инвалида за несуществующий долг его матери

5 апреля около 18 часов трое мужчин в Екатеринбурге подкараулили пятиклассника в лифте дома, где проживал мальчик. Перед этим они облили его пивом, а потом избили, требуя, чтобы его мать заплатила долг 300 000 рублей, который она якобы должна банку.

На теле мальчика остались следы от побоев. Ребенок направлен на судебно-медицинское освидетельствование для того, чтобы зафиксировать телесные повреждения.

Мальчик учится в коррекционной школе, страдает эпилепсией. Как рассказала мать пострадавшего ребенка, у него имеются расстройства психики, также он немного отстает в развитии.

Поясняя ситуацию, женщина заявила, что у нее долга перед банком нет, но ее сестра-двойняшка действительно должна банку именно ту сумму, которую злоумышленники требовали у мальчика. К расследованию дела подключилась прокуратура. Ведется розыск подозреваемых в избиении ребенка, сообщают «Вечерние ведомости».