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Медсестра новосибирской больницы жестоко обращалась с малышом - отказником (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Медсестра новосибирской больницы жестоко обращалась с малышом - отказником (ВИДЕО)

9 апреля, 23:50Происшествия
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