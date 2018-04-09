Медсестра новосибирской больницы жестоко обращалась с малышом - отказником (ВИДЕО)

Медсестра оказывала маленьким пациентам услуги, которые не соответствовали нормам безопасности.

Ранее в сеть попало видео, где сотрудница больницы, предположительно, бросает девочку отказницу 8-ми месяцев на стол или кровать. Из палаты слышен детский плач.