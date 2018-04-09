Медсестра новосибирской больницы жестоко обращалась с малышом - отказником (ВИДЕО)
9 апреля, 23:50Происшествия
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На медсестру новосибирской Детской ГКБ №4 заведено уголовное дело.
Медсестра оказывала маленьким пациентам услуги, которые не соответствовали нормам безопасности.
Ранее в сеть попало видео, где сотрудница больницы, предположительно, бросает девочку отказницу 8-ми месяцев на стол или кровать. Из палаты слышен детский плач.
Возбуждено уголовное дело, личность женщины не установлена, пишет «ТАСС».
Видео: VK Инцидент Новосибирск
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