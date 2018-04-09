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Мужчина устроил стрельбу из ружья у вокзала под Камышловом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина устроил стрельбу из ружья у вокзала под Камышловом

9 апреля, 13:35Происшествия
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