Пешеход попал под маршрутку на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
9 апреля, 09:10Происшествия
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В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте под колеса автомобиля попал пешеход. ДТП произошло в вечернее время 8 апреля.
Сюжеты: Нижний Тагил
В минувшие выходные в Нижнем Тагиле на ГГМ произошло ДТП. Информацией о случившемся поделился очевидец в группе «Типичный Тагильчанин». Со слов автора фото, пешеход попал под колеса маршрутного такси.
На фото видно, что на месте ЧП находится карета скорой помощи и экипаж полиции.
Официальные данные о происшествии и информация о пострадавшем будут известны позже.
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Фото: «Типичный Тагильчанин»
Видео: «Сети Тагила»
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