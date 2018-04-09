Пешеход попал под маршрутку на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле на ГГМ произошло ДТП. Информацией о случившемся поделился очевидец в группе «Типичный Тагильчанин». Со слов автора фото, пешеход попал под колеса маршрутного такси.

На фото видно, что на месте ЧП находится карета скорой помощи и экипаж полиции.

Официальные данные о происшествии и информация о пострадавшем будут известны позже.

Видео: «Сети Тагила»