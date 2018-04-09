Поезд насмерть сбил женщину на станции Керамик в Екатеринбурге
9 апреля, 10:05Происшествия
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На станции Керамик в Екатеринбурге ночью 9 апреля поезд сбил насмерть женщину.
Сюжеты: Екатеринбург
Машинист заметил сидящую около железнодорожных путей женщину и несколько раз подал сигнал, а затем затормозил, но так как тормозной путь поезда составляет в среднем 550 метров, состав остановиться не успел.
На месте происшествия работали медики, но спасти женщину не удалось, сообщает Е.1.
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