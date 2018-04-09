Прихожанин был задержан во время Пасхальной службы в Храме Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Во время крестного хода на Пасхальном богослужении в храме Александра Невского верующие заметили в полупустом зале человека, которого окружили сотрудники полиции.

Все ушли на крестный ход вокруг храма. Остались человек 7-10 от силы внутри. Неподалёку от алтаря стоял молодой человек в окружении сотрудников полиции. Я не сразу поняла, что происходит рассказала присутствовавшая на службе тагильчанка.

По словам очевидцев, мужчина пытался оказывать сопротивление, но был захвачен и выведен из храма.

Мужчина начал сопротивляться и кричать. Через несколько мгновений его «уронили» на пол и толпа полицейских его все-таки скрутила поделилась жительница Нижнего Тагила.

Тагильчанке удалось расспросить сотрудников полиции о причинах задержания. По словам полицейских, молодой человек был предположительно в состоянии наркотического опьянения и мог совершить кражу.

Значит, их версия - молодой человек наркоман и рассчитывал что-то украсть. Помимо религиозных реликвий, в приходе оставались масса вещей прихожан. Ещё сказали, что он был неадекватным, на вопрос был ли он пьян, они сказали, что вроде наркоман сообщила тагильчанка.

В УВД Нижнего Тагила сообщили, что молодой человек пришел в церковь в состоянии опьянения. Он повел себя неадекватно и был задержан сотрудниками полиции, которые несли охрану общественного правопорядка во время службы.

Молодой человек 1996 года рождения пребывал в храме в состоянии опьянения. Сотрудники полиции сделали ему замечание, он повел себя неадекватно. На замечание молодой человек оказал неповиновение и был задержан. Молодой человек был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте, а также по факту неповиновения сотрудникам сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

По данным полиции, административный протокол в отношении задержанного во время церковной службы будет рассмотрен в ближайшее время.

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