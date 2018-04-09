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Прихожанин был задержан во время Пасхальной службы в Храме Нижнего Тагила (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прихожанин был задержан во время Пасхальной службы в Храме Нижнего Тагила (ВИДЕО)

9 апреля, 16:26ПроисшествияИрина Анисимова
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