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Сбитая маршруткой тагильчанка получила черепно-мозговую травму (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сбитая маршруткой тагильчанка получила черепно-мозговую травму (ВИДЕО)

9 апреля, 16:15Происшествия
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