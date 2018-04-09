Сбитая маршруткой тагильчанка получила черепно-мозговую травму (ВИДЕО)

ДТП произошло 8 апреля в 19:15 и попало на видео. Водитель «ГАЗели» совершил наезд на женщину 1938 года рождения на пешеходном переходе на Уральском проспекте.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Ее госпитализировали в ЦГБ № 3.

Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила сообщает, что водитель 1974 года рождения ехал по личным делам, пассажиров внутри машины не было.

Видео: «Сети Тагила»