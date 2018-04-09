Труп неизвестного был обнаружен на улице Кузнецкого в Нижнем Тагиле (ФОТО)
9 апреля, 23:00Происшествия
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Труп неизвестного был обнаружен 9 апреля напротив Демидовской городской больницы по улице Кузнецкого в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мертвый человек был обнаружен в колодце напротив городской больницы №3. Происшествие случилось около 16:00. Труп был извлечен из колодца и транспортирован.
Подробности происшествия устанавливаются. Полиция проводит проверку по данному факту.
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