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Труп неизвестного был обнаружен на улице Кузнецкого в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Труп неизвестного был обнаружен на улице Кузнецкого в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 апреля, 23:00Происшествия
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