Юные спортсмены из Уфы остались без ночлега в Нижнем Тагиле из-за мошенников

Группа детей-спортсменов из Уфы с руководителем готовились выехать на соревнования в Нижний Тагил, для этого они нашли посуточную квартиру на «Яндекс.Недвижимость» и позвонили для брони по указанному контактному телефону. По данным от руководителя группы, мужчина представился хозяином квартиры и попросил внести аванс в размере 1 800 рублей за бронирование жилья.

Нашли объявление через приложение «Яндекс.Недвижимость». Там было 3 предложения о снятии квартир посуточно. Позвонили по указанному номеру, мужчина представился Олегом. Мы сказали, что едем из Уфы с детьми на соревнования, нас будет 6 человек. На что он сообщил, что у него хорошая 3-х комнатная квартира по адресу Карла Маркса, 57 А. Но ему нужен был от нас аванс 1 800 рублей, чтоб закрепить бронь рассказала жительница Уфы.

26 марта ночью группа прибыла в Нижний Тагил. Руководитель группы рассказала, что позвонила Олегу, но он не отвечал. Арендодатель ответил на звонок с местного номера, но бросил трубку, когда ему сообщили о прибытии и ожидании.

Перед отъездом арендодатель попросил позвонить за день, чтобы он подготовил квартиру. Приехав с детьми 26 ночью, мы еще раз 50 позвонили ему, трубку он так и не взял. Позвонив с тагильского номера, он взял трубку, но после того, как мы сказали, что мы его ждем, он больше не отвечал. Мы просто были в шоке. Потому что он прекрасно знал, что мы едем из Уфы, и в Тагиле будем поздно ночью в 23:30, и так подкинул с детьми поделилась историей руководитель группы.

Скриншот с Яндекс.Карты, 9 апреля, 2018 г.

Детей в срочном порядке расположили в мини-гостинице, а руководитель группы обратилась к администраторам сайта, где нашла объявление. Через некоторое время жительница Уфы увидела, что объявление снято с публикации. Ответ от администраторов ресурса она так и не получила.

Я звонила ему всю неделю, трубку так и никто не берет. А сообщение ему отправить нельзя. Вчера смотрела, с сайта сняли это объявление. Сейчас, когда ему звонишь - линия занята. В полицию мы не обращались, так как до 3 000 рублей - только административный ответ. Важно, чтобы люди знали о таком типе мошенничества и были осторожны пояснила жительница Уфы.

Журналист попробовала связаться с арендодателем, линия все время была занята. Судя по коду в номере телефона, регионально он относится к Санкт-Петербургу. Объявления, скриншот которого предоставила редакции пострадавшая, на ресурсе «Яндекс.Недвижимость» не было.