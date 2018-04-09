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Юные спортсмены из Уфы остались без ночлега в Нижнем Тагиле из-за мошенников
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Юные спортсмены из Уфы остались без ночлега в Нижнем Тагиле из-за мошенников

9 апреля, 18:45ПроисшествияИрина Анисимова
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