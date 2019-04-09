Обвиняемые в избиении тагильские полицейские будут под стражей еще 2 месяца
До 9 июня продлен срок нахождения под стражей для полицейских из Нижнего Тагила, которые обвиняются в избиении Максима Червоткина в 2018 году, сообщает ИА «Все новости».
Двое из трех фигурантов дела — Анатолий Леонов и Денис Бородачёв — сейчас в СИЗО. Еще один подозреваемый — Анатолий Лобанов — объявлен в федеральный розыск.
До начала лета мужчинам придется пробыть в изоляторе, поскольку материалы дела направлены в Екатеринбург на проверку. Само следствие завершено, допросов, экспертиз и других следственных действий не запланировано.
Продление срока содержания под стражей обвиняемым происходит не в первый раз. Так, судья Илья Григорьев продлевал срок Леонову и Бородачёву в декабре до апреля — на время проведения очных ставок, опросов других полицейских и необходимых экспертиз.
Полицейские обвиняются в избиении тагильчанина. По словам потерпевшего, осенью 2018 года его привезли в полицию из-за неоплаченных штрафов, а после якобы начали обвинять в краже и избивать. Медики зафиксировали у него многочисленные ушибы, а также повреждение почек.