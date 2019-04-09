Обвиняемые в избиении тагильские полицейские будут под стражей еще 2 месяца

Двое из трех фигурантов дела — Анатолий Леонов и Денис Бородачёв — сейчас в СИЗО. Еще один подозреваемый — Анатолий Лобанов — объявлен в федеральный розыск.

До начала лета мужчинам придется пробыть в изоляторе, поскольку материалы дела направлены в Екатеринбург на проверку. Само следствие завершено, допросов, экспертиз и других следственных действий не запланировано.

Продление срока содержания под стражей обвиняемым происходит не в первый раз. Так, судья Илья Григорьев продлевал срок Леонову и Бородачёву в декабре до апреля — на время проведения очных ставок, опросов других полицейских и необходимых экспертиз.