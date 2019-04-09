В Екатеринбурге завершена проверка детсада из-за самовольного ухода ребенка

Правоохранительные органы потребовали устранить нарушения в области охраны здоровья и жизни воспитанников. Помимо этого, руководителя обязали усилить контроль за сотрудниками дошкольного учреждения.

Заведующий детсадом, завхозяйством, воспитатель и младший воспитатель привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Напомним, что 15 марта 2019 года 3-летний ребенок самовольно покинул стены дошкольного учреждения. Через 20 минут дошкольнка обнаружил проезжающий мимо сотрудник ПДН. В ходе расследования было установлено, что воспитатель оставил без контроля ребенка в раздевалке.