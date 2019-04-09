В Екатеринбурге завершена проверка детсада из-за самовольного ухода ребенка
Сегодня, 17:10ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура завершила проверку в связи с самовольным уходом 3-летнего ребенка из детского сада. В адрес директора учреждения вынесено преставление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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Правоохранительные органы потребовали устранить нарушения в области охраны здоровья и жизни воспитанников. Помимо этого, руководителя обязали усилить контроль за сотрудниками дошкольного учреждения.
Заведующий детсадом, завхозяйством, воспитатель и младший воспитатель привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
Напомним, что 15 марта 2019 года 3-летний ребенок самовольно покинул стены дошкольного учреждения. Через 20 минут дошкольнка обнаружил проезжающий мимо сотрудник ПДН. В ходе расследования было установлено, что воспитатель оставил без контроля ребенка в раздевалке.
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