Жительница Североуральска напала на друга с ножом и половником
Вчера, 23:00ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Пьяные посиделки в одной из квартир Североуральска закончились поножовщиной. 19-летняя девушка ударила собутыльника половником по голове и трижды ранила ножом, сообщают «Вечерние Ведомости».
В середине февраля подозреваемая распивала спиртное в компании знакомых. Произошла пьяная ссора с мужчиной в ходе которой девушка трижды ударила потерпевшего ножом. С проникающим ножевым ранением его доставили к медикам, которые вызвали полицию.
Против жительницы Североуральска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Санкции предусматривают до двух лет лишения свободы.
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