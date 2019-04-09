Жительница Североуральска напала на друга с ножом и половником

В середине февраля подозреваемая распивала спиртное в компании знакомых. Произошла пьяная ссора с мужчиной в ходе которой девушка трижды ударила потерпевшего ножом. С проникающим ножевым ранением его доставили к медикам, которые вызвали полицию.