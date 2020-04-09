В Горбуново 470 домов остались без электричества во время режима самоизоляции
Сегодня, 12:34ПроисшествияФото: pixabay.com
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В посёлке Горбуново под Нижним Тагилом местные жители второй день жалуются на перебои с электричеством. По данным АО «Облкоммунэнерго», на момент публикации без электричества остаются порядка 470 домов.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Жители посёлка рассказали, что сегодня электричества нет с утра. По их словам, сложности испытывают дети, которые зависят от электронных устройств и не могут нормально заниматься во время самоизоляции — планшеты разряжаются.
Специалисты ищут повреждение. Линия достаточно разветвленная. Там только 8 подстанций. Как только повреждение найдут — оперативно включат,рассказали TagilCIty.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго».
Также отметили, что перебои с электроэнергией были в Горбуново и вчера вечером, однако их удалось быстро устранить.
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