В центре Москвы произошел взрыв. Пострадала женщина

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Сегодня в бизнес-центре «Панорама» в Москве произошел взрыв, сообщает ТАСС.
Стало известно, что взрыв произошел в помещении бойлерной. В результате происшествия пострадала женщина, у нее был выбит зуб. Выбило стекла, повреждены внутренние перегородки. Возгорание было ликвидировано в радиусе пяти квадратных метров.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного управления СК по Москве. Сообщается, что до взрыва на этаже здания находилось 10 человек, сейчас проводится проверка помещений. Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщает о том, что в результате пострадали два человека.
Позже выяснилось, что в ходе проведения ремонтных работ произошла разгерметизация кислородного баллона.
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