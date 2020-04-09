В центре Москвы произошел взрыв. Пострадала женщина

Стало известно, что взрыв произошел в помещении бойлерной. В результате происшествия пострадала женщина, у нее был выбит зуб. Выбило стекла, повреждены внутренние перегородки. Возгорание было ликвидировано в радиусе пяти квадратных метров.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного управления СК по Москве. Сообщается, что до взрыва на этаже здания находилось 10 человек, сейчас проводится проверка помещений. Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщает о том, что в результате пострадали два человека.