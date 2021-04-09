День лечения стоит 235 тысяч: житель Екатеринбурга выпал с балкона в Китае

На данный момент уралец находится в больнице района Хайчжу в палате интенсивной терапии, рассказала Е1 жена пострадавшего, которая также пребывает в Китае. По ее словам, балкон не был застеклен. Мужчина вышел покурить, но из-за дождя поскользнулся и упал с шестого этажа. Скорая медицинская помощь прибыла в течение пяти минут. Мужчине оказали первую помощь и доставили в медучреждение.
Ставили капельницы с физрастворами, сделали перевязки, переливание крови. За несколько часов стабилизировали состояние,рассказала девушка.
Потом прошла семичасовая операция. Девушка подчеркнула, что на лечение мужа ежедневно тратится около 235 тысяч рублей. Также предстоит заплатить еще два миллиона за проведенную операцию. Родственники обратились в русское консульство за помощью. Теперь консульство может лишь попросить китайскую сторону снизить цены на лечение.
Сейчас мужчина пришел в сознание и может разговаривать.