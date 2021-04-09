День лечения стоит 235 тысяч: житель Екатеринбурга выпал с балкона в Китае

На данный момент уралец находится в больнице района Хайчжу в палате интенсивной терапии, рассказала Е1 жена пострадавшего, которая также пребывает в Китае. По ее словам, балкон не был застеклен. Мужчина вышел покурить, но из-за дождя поскользнулся и упал с шестого этажа. Скорая медицинская помощь прибыла в течение пяти минут. Мужчине оказали первую помощь и доставили в медучреждение.