Десятки человек эвакуировали из-за пожара в детском центре в Екатеринбурге

Возгорание электрощитовой, расположенной на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома на Металлургов, 14, где находится детский центр «Вавилон», произошло утром 9 апреля.
По лестничным маршам было эвакуировано 30 жителей, в том числе 1 несовершеннолетний.
Как рассказали Е1 очевидцы, в самом помещении детского центра в момент возгорания никого не было, поэтому огнеборцам пришлось вскрывать двери.
В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 16 человек личного состава, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В ведомстве отметили, что ликвидировать горение удалось в восьмом часу утра, пострадавших нет.
Напомним, 1 апреля пожар случился в подпольном террариуме в Екатеринбурге — погибли сотни экзотических животных и млекопитающих.