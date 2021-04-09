Десятки человек эвакуировали из-за пожара в детском центре в Екатеринбурге

Десятки человек эвакуировали из-за пожара в детском центре в Екатеринбурге
Сегодня, 09:19ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»
Три десятка человек эвакуировали из-за пожара в детском центре на улице Металлургов, 14 в Екатеринбурге. Сотрудникам МЧС для ликвидации возгорания пришлось вскрывать дверь.

Возгорание электрощитовой, расположенной на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома на Металлургов, 14, где находится детский центр «Вавилон», произошло утром 9 апреля.

По лестничным маршам было эвакуировано 30 жителей, в том числе 1 несовершеннолетний.

Как рассказали Е1 очевидцы, в самом помещении детского центра в момент возгорания никого не было, поэтому огнеборцам пришлось вскрывать двери.

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 16 человек личного состава, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В ведомстве отметили, что ликвидировать горение удалось в восьмом часу утра, пострадавших нет.

Напомним, 1 апреля пожар случился в подпольном террариуме в Екатеринбурге — погибли сотни экзотических животных и млекопитающих.

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