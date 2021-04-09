Из-за высадки ребенка из автобуса в Екатеринбурге перевозчика ждет проверка

Из-за высадки ребенка из автобуса в Екатеринбурге перевозчика ждет проверка
Сегодня, 14:16ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
По сообщениям СМИ из-за высадки из автобуса несовершеннолетнего за неоплаченный проезд в Екатеринбурге прокуратура проверит перевозчика, сообщает пресс-служба ведомства.

По факту высадки несовершеннолетнего школьника из общественного транспорта, потерявшего проездной, в прокуратуре Верх-Исетского района Екатеринбурга организована проверка.

Проверочные мероприятия специалисты ведомства проведут в отношении перевозчика. Им предстоит установить обстоятельств и причины инцидента на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Если в ходе доследственной проверки будут выявлены нарушения, в отношении виновных лиц будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, В Екатеринбурге на остановке «Бебеля» кондуктор высадила парня, который потерял Е-карту и поэтому не смог заплатить за проезд. Женщина, наблюдавшая за происходящим, предложила заплатить за ребенка, но мальчик отказался и пошел пешком.

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