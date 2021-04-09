Из-за высадки ребенка из автобуса в Екатеринбурге перевозчика ждет проверка

По факту высадки несовершеннолетнего школьника из общественного транспорта, потерявшего проездной, в прокуратуре Верх-Исетского района Екатеринбурга организована проверка.
Проверочные мероприятия специалисты ведомства проведут в отношении перевозчика. Им предстоит установить обстоятельств и причины инцидента на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Если в ходе доследственной проверки будут выявлены нарушения, в отношении виновных лиц будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, В Екатеринбурге на остановке «Бебеля» кондуктор высадила парня, который потерял Е-карту и поэтому не смог заплатить за проезд. Женщина, наблюдавшая за происходящим, предложила заплатить за ребенка, но мальчик отказался и пошел пешком.