Из-за высадки ребенка из автобуса в Екатеринбурге перевозчика ждет проверка

Напомним, В Екатеринбурге на остановке «Бебеля» кондуктор высадила парня, который потерял Е-карту и поэтому не смог заплатить за проезд. Женщина, наблюдавшая за происходящим, предложила заплатить за ребенка, но мальчик отказался и пошел пешком.