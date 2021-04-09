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На скорой увезли двух учеников лицея в Екатеринбурге

На карете скорой помощи увезли двух учеников лицея в Екатеринбурге. Этот факт в образовательном учреждении отрицают.

Очевидица события рассказала, как двух учеников лицея № 130 в Екатеринбурге вывели из здания прямо во время занятий, посадили в скорую и увезли.

Это были два мальчика возрастом 12 — 14 лет, передает слова женщины URA.RU.

Она отметила, что ей не известно, по каким причинам детям понадобилась медпомощь.

Факт того, что бригада скорой была в образовательном учреждении, руководство отрицает. Однако медиков видели и другие учащиеся, машину скорой у крыльца лицея сфотографировали очевидцы.

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Екатеринбург
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