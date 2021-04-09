На скорой увезли двух учеников лицея в Екатеринбурге

Сегодня, 15:05ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Очевидица события рассказала, как двух учеников лицея № 130 в Екатеринбурге вывели из здания прямо во время занятий, посадили в скорую и увезли.
Это были два мальчика возрастом 12 — 14 лет, передает слова женщины URA.RU.
Она отметила, что ей не известно, по каким причинам детям понадобилась медпомощь.
Факт того, что бригада скорой была в образовательном учреждении, руководство отрицает. Однако медиков видели и другие учащиеся, машину скорой у крыльца лицея сфотографировали очевидцы.