С наркотиками 16-летнюю свердловчанку задержали сотрудники полиции в Челябинске

С 15 свертками, в которых находилось сильнодействующее наркотическое вещество — мефедрон общей массой 3,8 грамма изъяли сотрудники Росгвардии у юной свердловчанки.
На подозрительную девушку ранним утром на Комсомольском проспекте обратили внимание стражи правопорядка, когда патрулировали улицы.
Увидев патрульную машину, девушка сменила курс и попыталась скрыться.
При задержании она скинула на землю 15 свертков, в которых по результатам экспертизы оказался мефедрон.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии Челябинской области, в данный момент по данному факту следственными органами регионального СКР возбуждено уголовное дело.
Юной «наркобарыге» грозит до 10 лет лишение свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей.
Напомним, в конце марта в Екатеринбурге задержанный «закладчик», закованный в наручники, попытался задушить стажера полиции прямо в отделе. От нападавшего юного полицейского спасли коллеги.