С наркотиками 16-летнюю свердловчанку задержали сотрудники полиции в Челябинске

С наркотиками 16-летнюю свердловчанку задержали сотрудники полиции в Челябинске
Сегодня, 11:06ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
16-летнюю жительницу Свердловской области задержали сотрудники Росгвардии в Челябинске с почти 4 граммами мефедрона. Она пыталась сбежать от сотрудников правоохранительных органов.

С 15 свертками, в которых находилось сильнодействующее наркотическое вещество — мефедрон общей массой 3,8 грамма изъяли сотрудники Росгвардии у юной свердловчанки.

На подозрительную девушку ранним утром на Комсомольском проспекте обратили внимание стражи правопорядка, когда патрулировали улицы.

Увидев патрульную машину, девушка сменила курс и попыталась скрыться.

При задержании она скинула на землю 15 свертков, в которых по результатам экспертизы оказался мефедрон.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии Челябинской области, в данный момент по данному факту следственными органами регионального СКР возбуждено уголовное дело.

Юной «наркобарыге» грозит до 10 лет лишение свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей.

Напомним, в конце марта в Екатеринбурге задержанный «закладчик», закованный в наручники, попытался задушить стажера полиции прямо в отделе. От нападавшего юного полицейского спасли коллеги.

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