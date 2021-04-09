С наркотиками 16-летнюю свердловчанку задержали сотрудники полиции в Челябинске

16-летнюю жительницу Свердловской области задержали сотрудники Росгвардии в Челябинске с почти 4 граммами мефедрона. Она пыталась сбежать от сотрудников правоохранительных органов.

С 15 свертками, в которых находилось сильнодействующее наркотическое вещество — мефедрон общей массой 3,8 грамма изъяли сотрудники Росгвардии у юной свердловчанки. На подозрительную девушку ранним утром на Комсомольском проспекте обратили внимание стражи правопорядка, когда патрулировали улицы. Увидев патрульную машину, девушка сменила курс и попыталась скрыться. При задержании она скинула на землю 15 свертков, в которых по результатам экспертизы оказался мефедрон. Как сообщает пресс-служба Росгвардии Челябинской области, в данный момент по данному факту следственными органами регионального СКР возбуждено уголовное дело. Юной «наркобарыге» грозит до 10 лет лишение свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей. Напомним, в конце марта в Екатеринбурге задержанный «закладчик», закованный в наручники, попытался задушить стажера полиции прямо в отделе. От нападавшего юного полицейского спасли коллеги. «Закладчик» в наручниках попытался задушить стажера в отделе полиции Екатеринбурга

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