Врезались в стену дома: подростки угнали автомобиль и попали в аварию в Серове

Врезались в стену дома: подростки угнали автомобиль и попали в аварию в Серове
Сегодня, 14:46ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
Накануне ночью пьяный подросток угнал автомобиль, прихватив с собой подругу, и вместе с ней попал в аварию. На отечественной легковушке они врезались в стену жилого дома в Серове.

Молодые люди угнали авто, чтобы покататься, а попав в ДТП скрылись с места происшествия. О пропаже автомобиля сообщил в полицию владелец машины.

Тем временем, 19-летняя пассажирка обратилась в больницу за медицинской помощью. У нее диагностировали перелом нижней челюсти, рассказали Е1 в ГИБДД Свердловской области.

Как выяснили сотрудники полиции, ВАЗ-2107 принадлежал их знакомому. Парень рассказал, что после того, как они с девушкой выпили, им захотелось прокатиться. Машина была не заперта, но чтобы завести автомобиль молодым людям пришлось его толкать. Помогал в этом еще один товарищ.

Втроем они и угодили в аварию. Подросток не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, съехал с дороги и врезался в дом.

В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области отметили, что по факту угона проводится проверка. В отношении водителя возбуждены дела о вождении без прав и оставлении места ДТП.

Напомним, в конце марта 19-летний свердловчанин в состоянии алкогольного опьянения, поругавшись с родителями, угнал чужую машину покататься и попался ДПС.

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