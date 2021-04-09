Врезались в стену дома: подростки угнали автомобиль и попали в аварию в Серове

Молодые люди угнали авто, чтобы покататься, а попав в ДТП скрылись с места происшествия. О пропаже автомобиля сообщил в полицию владелец машины.
Тем временем, 19-летняя пассажирка обратилась в больницу за медицинской помощью. У нее диагностировали перелом нижней челюсти, рассказали Е1 в ГИБДД Свердловской области.
Как выяснили сотрудники полиции, ВАЗ-2107 принадлежал их знакомому. Парень рассказал, что после того, как они с девушкой выпили, им захотелось прокатиться. Машина была не заперта, но чтобы завести автомобиль молодым людям пришлось его толкать. Помогал в этом еще один товарищ.
Втроем они и угодили в аварию. Подросток не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, съехал с дороги и врезался в дом.
В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области отметили, что по факту угона проводится проверка. В отношении водителя возбуждены дела о вождении без прав и оставлении места ДТП.
Напомним, в конце марта 19-летний свердловчанин в состоянии алкогольного опьянения, поругавшись с родителями, угнал чужую машину покататься и попался ДПС.