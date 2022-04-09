12-летний подросток из уральской деревни попал под колеса Lada Granta

Авария произошла в пятницу, 8 апреля, вечером на улице Красноармейская деревни Северная под Екатеринбургом. Как рассказали TagilCity.ru в управлении ГИБДД Свердловской области, подросток гулял вдоль обочины со своим братом и другом. Мальчик решил перебежать дорогу в неположенном месте, а его товарищи пытались отговорить подростка от этого поступка.
В итоге 12-летний мальчик оказался под колесами Lada Granta. С полученными травмами его госпитализировали в ДГБ № 9 Екатеринбурга. Водитель отечественной легковушки пояснил госавтоинспекторам, что ехал медленно, однако прыгнувшего на проезжую часть ребенка увидел в последний момент, поэтому аварии избежать не удалось.
На момент ДТП 22-летний водитель Lada Granta был трезв. Сотрудники дорожного надзора выявили ряд нарушений при обслуживании автодороги.