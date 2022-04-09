80-летний тополь рухнул на фасад музея в Верхней Салде

80-летний тополь рухнул на фасад музея в Верхней Салде
80-летний тополь рухнул на фасад музея в Верхней Салде
Сегодня, 14:13ПроисшествияФото: в салде.ру
Многолетний тополь упал на фасад Музея быта и ремёсел в Верхней Салде. Случившееся заметили сотрудники 8 апреля 2022 года.

В пятницу днём один из двух тополей, которые посажены прямо около входа, повалился на фасад здания на улице Калинина, 35. Некоторые ветви задели окно и, кроме того, оказался сбит кусок штукатурки у крыши. Также упавшее дерево зацепило трубу. Пострадавших в данном происшествии нет. Сотрудники музея организовали рядом с упавшим тополем мини-фотосессию, сообщает портал vSalde.

Фото:в салде.ру

Напомним, в сентябре 2021 года в Екатеринбурге тополь упал на автомобиль в районе Сибирского тракта в результате сильного ветра, разбив лобовое стекло и повредив крышу.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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