80-летний тополь рухнул на фасад музея в Верхней Салде

В пятницу днём один из двух тополей, которые посажены прямо около входа, повалился на фасад здания на улице Калинина, 35. Некоторые ветви задели окно и, кроме того, оказался сбит кусок штукатурки у крыши. Также упавшее дерево зацепило трубу. Пострадавших в данном происшествии нет. Сотрудники музея организовали рядом с упавшим тополем мини-фотосессию, сообщает портал vSalde.