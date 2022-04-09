Девятиэтажка затоплена в Екатеринбурге из-за проблемной крыши

Когда началось таяние снега, произошёл потоп квартир до седьмого этажа. Подрядчик, являющийся ответственным за ремонт кровли и уборку снега, пообещал исправить ситуацию, но в итоге вода во многоэтажке дошла уже до первого этажа, рассказала Е1 жительница дома Елена.
По словам Елены, на восьмом и девятом этаже сейчас нет света из-за короткого замыкания, произошедшего в электрощитке. Пока не станет сухо, свет не появится.
Другой жилец многоквартирного дома Борис добавил, что управляющая компания «Орджоникидзевская УЖК» ничего не может сделать с инцидентом, так как вина лежит на подрядчике.
Напомним, в Краснотурьинске родители учеников школы №9 пожаловались на сильно протекающую крышу. Администрация учебного заведения в качестве решения проблемы поставила ведро, чтобы вода собиралась в него.