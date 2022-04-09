Девятиэтажка затоплена в Екатеринбурге из-за проблемной крыши

Когда началось таяние снега, произошёл потоп квартир до седьмого этажа. Подрядчик, являющийся ответственным за ремонт кровли и уборку снега, пообещал исправить ситуацию, но в итоге вода во многоэтажке дошла уже до первого этажа, рассказала Е1 жительница дома Елена.