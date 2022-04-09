Девятиэтажка затоплена в Екатеринбурге из-за проблемной крыши

Девятиэтажка затоплена в Екатеринбурге из-за проблемной крыши
Девятиэтажка затоплена в Екатеринбурге из-за проблемной крыши
Сегодня, 12:37ПроисшествияФото: 1МI
От крыши до первого этажа оказалась затоплена девятиэтажка на Коммунистической улице на Уралмаше. Сотрудники управляющей компании утверждают, что виноват ремонтировавший крышу подрядчик.

Когда началось таяние снега, произошёл потоп квартир до седьмого этажа. Подрядчик, являющийся ответственным за ремонт кровли и уборку снега, пообещал исправить ситуацию, но в итоге вода во многоэтажке дошла уже до первого этажа, рассказала Е1 жительница дома Елена.

По словам Елены, на восьмом и девятом этаже сейчас нет света из-за короткого замыкания, произошедшего в электрощитке. Пока не станет сухо, свет не появится.

Другой жилец многоквартирного дома Борис добавил, что управляющая компания «Орджоникидзевская УЖК» ничего не может сделать с инцидентом, так как вина лежит на подрядчике.

Напомним, в Краснотурьинске родители учеников школы №9 пожаловались на сильно протекающую крышу. Администрация учебного заведения в качестве решения проблемы поставила ведро, чтобы вода собиралась в него.

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