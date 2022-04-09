Мужчина с ребёнком рыбачили на Тагильском пруду 9 апреля

Мужчина с ребёнком рыбачили на Тагильском пруду 9 апреля
Мужчина с ребёнком рыбачили на Тагильском пруду 9 апреля
Сегодня, 21:54ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Неизвестный мужчина вывел своего ребёнка на лёд на Тагильском пруду. Проталины по всему водоёму не стали препятствием ни для мужчины с сыном, ни для других рыбаков, которые продолжали удить рыбу не смотря на тёплую апрельскую погоду.

Тагильчанина с ребёнком на пруду заметили очевидцы. Инцидент произошёл в субботу, 9 апреля, около 14 часов.

По словам читательницы TagilCity.ru, мужчина сидел на складном стуле и ловил рыбу.

Сидит на стульчике, и рядом с ним ребёнок на стульчике. Ловят ещё рыбку, поделилась с редакцией тагильчанка.

После того, как девушка сфотографировала мужчину, тот встал и пошёл к другим рыбакам.

Фото:tagilcity.ru

Увидел, что я сфотографировала, встал, ребёнка забрал и пошёл к другим рыбакам, сидят рядышком. Но там все взрослые хоть, говорит наша собеседница.

Спустя некоторое время, тагильчанин с сыном ушли с Тагильского пруда.

Напомним, тагильские спасатели запретили горожанам выходить на лёд. Из-за тёплой погоды зимняя переправа начала таять.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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