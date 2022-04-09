Мужчина с ребёнком рыбачили на Тагильском пруду 9 апреля

Тагильчанина с ребёнком на пруду заметили очевидцы. Инцидент произошёл в субботу, 9 апреля, около 14 часов.
По словам читательницы TagilCity.ru, мужчина сидел на складном стуле и ловил рыбу.
Сидит на стульчике, и рядом с ним ребёнок на стульчике. Ловят ещё рыбку, поделилась с редакцией тагильчанка.
После того, как девушка сфотографировала мужчину, тот встал и пошёл к другим рыбакам.
Увидел, что я сфотографировала, встал, ребёнка забрал и пошёл к другим рыбакам, сидят рядышком. Но там все взрослые хоть, говорит наша собеседница.
Спустя некоторое время, тагильчанин с сыном ушли с Тагильского пруда.
Напомним, тагильские спасатели запретили горожанам выходить на лёд. Из-за тёплой погоды зимняя переправа начала таять.