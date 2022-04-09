Пассажир УАЗа вышел по нужде и погиб под колесами Mercedes на свердловской трассе

В результате аварии на трассе «Пермь-Екатеринбург» погиб на месте пассажир отечественного внедорожника. Мужчина вышел из машины по нужде и угодил под колеса иномарки.

Авария произошла около 9 вечера в пятницу, 8 апреля, на 261 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург». Как рассказали редакции в УГИБДД по Свердловской области, 53-летний мужчина ехал из Санкт-Петербурга в Екатеринбург с товарищами на УАЗ-Патриот. На 261 километре компания решила остановиться. Мужчина решил перейти дорогу, однако на обратном пути угодил под колеса грузового Mercedes-Benz. 53-летний житель Санкт-Петербурга погиб до приезда скорой помощи. Как рассказал госавтоинспекторам водитель иномарки, пешехода он не заметил. Мужчина перевозил 17 тонн электродвигателей с Пермского края в ХМАО. В областном УГИБДД добавили, что водитель иномарки на момент аварии был трезв. Попутчик погиб в ДТП на встречной полосе под Нижним Тагилом

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