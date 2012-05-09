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Со второй попытки. Неверный диагноз едва не стоил жизни девушке из Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Со второй попытки. Неверный диагноз едва не стоил жизни девушке из Нижнего Тагила

9 мая 2012, 13:00ПроисшествияАлександра Логинова
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