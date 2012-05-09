Со второй попытки. Неверный диагноз едва не стоил жизни девушке из Нижнего Тагила

Тошнота, головокружение и слабость сопровождали девушку в течение всего дня. Её молодой человек Стас вызвал «скорую», которая отвезла пациентку в ЦГБ №1. По словам парня, медики около часа ставили диагноз. В итоге, консилиум врачей пришел к выводу, что у девушки анорексия, и ей нужно лучше питаться. Стас отметил, что его девушка ест регулярно. Тем не менее, врачи были уверены в диагнозе, и, чтобы Эльвире стало легче – поставили ей 40% раствор глюкозы и отпустили домой. Около 5 утра она начала задыхаться. Эльвира часто теряла сознание и не могла самостоятельно передвигаться. Стас вызвал «скорую» вновь. Прибывшие медики госпитализировали девушку уже в бессознательном состоянии. Более часа врачам понадобилось, чтобы установить повторный диагноз, который на этот раз выглядел правдоподобнее. У Эльвиры обнаружили сахарный диабет. При этом заболевании категорически запрещается ставить раствор глюкозы. За жизнь молодой девушки медики боролись несколько часов. Сейчас состояние пациентки расценивается как тяжелое, но стабильное. В приемном покое ЦГБ №1 нам отказались комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие руководства. По словам Стаса, он готовит заявление в прокуратуру.