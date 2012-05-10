В Ревде пьяный парень изнасиловал свою сводную сестру 12-ти лет
10 мая 2012, 05:33Происшествия
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22-летний житель Ревды подозревается в изнасиловании своей 12-летней сводной сестры.
Как сообщает следствие, 7 мая ночью юноша был сильно пьян. В то время, когда его родная мать пришла домой, она не нашла свою дочь. В процессе поиска она зашла в помещение бани и обнаружила, что сын насилует свою сводную младшую сестру.
Сейчас ведется необходимый комплекс мероприятий для доказания вины молодого человека. С места преступления уже изъяты бутылки из-под алкоголя, также на медицинское освидетельствование отправлена пострадавшая. Расследование уголовного дела продолжается, сейчас подозреваемого планируют арестовать. За подобные преступления в России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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