90-летний ветеран из Нижнего Тагила разбил голову и попал в реанимацию перед парадом Победы

Сегодня, 9 мая, празднование Победы обернулось для одного из ветеранов ЧП. Когда пожилой человек вышел на улицу, он потерял сознание и упал на асфальт.

Как рассказала Елена, читательница ИА «Все новости», ветеран разбил голову, когда хотел попасть на парад Победы. Бригада «скорой помощи» приехала после сообщения на пульт диспетчерской службы только через 20 минут. В праздничный день на дорогах были пробки.

На месте ЧП были и полицейские, пока медики проезжали через дворы.

Пострадавший ветеран был доставлен и находится в реанимационном отделении городской больницы №1. Врачи борются за его жизнь, как сообщает ИА «Все новости».