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90-летний ветеран из Нижнего Тагила разбил голову и попал в реанимацию перед парадом Победы
Сюжеты:
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90-летний ветеран из Нижнего Тагила разбил голову и попал в реанимацию перед парадом Победы

9 мая 2017, 19:21Происшествия
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