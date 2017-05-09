Депутат городской думы Красноуральска был избит хулиганами
9 мая 2017, 10:30Происшествия
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В Красноуральске уличные хулиганы жестокого избили депутата местной городской думы Рината Хабибулина. Мужчина шёл по улице в компании дочери и её молодого человека, когда к ним начали приставать молодые люди, пишет Ura.ru.
Завязалась драка, которую военный пенсионер намеревался разнять. Однако нападавший набросился сзади, а последнее, что помнит пострадавший мужчина – удар по голове. Затем избиение, как позже выяснилось, кастетом продолжилось. В больнице депутату диагностировали перелом челюсти в двух местах.
Среди подозреваемых в нападении – сын местного сотрудника полиции. Помимо него в инциденте замешаны ещё двое молодых людей, один из которых судим. По словам представителя МВД полковника Валерия Горелых, инкриминируемая им статья будет зависеть от тяжести вреда здоровью. Вполне возможно, уголовное дело будет возбуждено по статье «Побои».
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