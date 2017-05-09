Пожар произошёл в общежитии Екатеринбурга: соседи подозревают поджог (ФОТО)

Пока пожарные боролись с огнем, жильцы, в том числе беременная женщина и маленькие дети, находились на улице. На площади 25 кв.м. сгорело домашнее имущество. На место выезжали 9 спасателей и 3 пожарные машины.

Позже выяснилось, что пожар начался в комнате, где никто не жил. Замыкание электропроводки исключено, поскольку комната была обесточена из-за неуплаты. Соседи подозревают, что это умышленный поджог, который совершил один из ранее судимых жильцов по имени Данил. Вероятно, он сделал это в отместку: много раз мужчина воровал и получал за это от других жильцов.