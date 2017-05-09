Южный автовокзал горел в ночь на 9 мая в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
9 мая 2017, 11:30Происшествия
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Минувшей ночью в столице Урала на территории Южного автовокзала произошел крупный пожар.
Сюжеты: Екатеринбург
На площади 250 кв.м огнём были охвачены торговые павильоны. В происшествии никто не пострадал, передает E1.ru.
На месте работы 22 пожарных на 6 спецмашинах.
Точная причина возгорания пока не названа, однако рассматриваются все версии. Вокзал вновь заработал в 7 утра, передает пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
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Фото и видео: E1.ru
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