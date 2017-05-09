Южный автовокзал горел в ночь на 9 мая в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

На площади 250 кв.м огнём были охвачены торговые павильоны. В происшествии никто не пострадал, передает E1.ru.

На месте работы 22 пожарных на 6 спецмашинах.

Точная причина возгорания пока не названа, однако рассматриваются все версии. Вокзал вновь заработал в 7 утра, передает пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.