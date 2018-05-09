Автомобиль такси «Везет» с пассажирами загорелся в Нижнем Тагиле (ФОТО)
9 мая, 15:45Происшествия
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Автомобиль такси «Везет», в котором находились пассажиры, загорелся 8 мая на ул. Горошникова, 64 в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам очевидцев, автомобиль Daewoo Nexia заглох, а затем из-под капота пошел дым, и начался пожар.
Пламя охватило салон и моторный отсек. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Для тушения пожара на место прибыли две машины спецтехники.
Пассажиры автомобиля такси успели покинуть салон. Проводится проверка по факту возникновения пожара, сообщает ИА «Все новости».
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Фото: ИА «Все новости»
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