Автомобиль такси «Везет» с пассажирами загорелся в Нижнем Тагиле (ФОТО)

По словам очевидцев, автомобиль Daewoo Nexia заглох, а затем из-под капота пошел дым, и начался пожар .

Пламя охватило салон и моторный отсек. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Для тушения пожара на место прибыли две машины спецтехники.