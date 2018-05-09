Пожар в Арамиле охватил площадь более 1,5 тысячи квадратных метров (ВИДЕО)

Сообщение о возгорании в бумажном цехе поступило в районе 20:00. В тушении огня участвовали 17 пожарных машин и около 50 человек личного состава. Пожару был присвоен высокий номер сложность – «№ 3». Как объяснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сложная планировка здания и крупная горючая загрузка внутри способствовали распространению огня и осложнило работу пожарных.