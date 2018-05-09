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Пожар в Арамиле охватил площадь более 1,5 тысячи квадратных метров (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар в Арамиле охватил площадь более 1,5 тысячи квадратных метров (ВИДЕО)

9 мая, 10:30Происшествия
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