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Замначальника УМВД по Екатеринбургу в нетрезвом состоянии попал в ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Замначальника УМВД по Екатеринбургу в нетрезвом состоянии попал в ДТП

9 мая, 15:05Происшествия
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