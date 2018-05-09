Замначальника УМВД по Екатеринбургу в нетрезвом состоянии попал в ДТП
9 мая, 15:05Происшествия
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8 мая замначальника УМВД по Екатеринбургу подполковник Владислав Сергеев во дворе дома по адресу Большакова, 16 на служебной машине будучи пьяным врезался в припаркованный автомобиль.
Сюжеты: Екатеринбург
На место происшествия был вызван наряд полиции. Сергеев отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В припаркованном автомобиле никого не было, никто не пострадал.
В пресс-службе ведомства сообщили, что по факту происшествия проводится служебная проверка. По результатам проверки подполковник будет уволен, передает «Ura.ru».
Напомним, что весной уже произошел скандал из-за ДТП, совершенного сотрудником ГИБДД Александром Юнусовым.
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