Без медиков и еды: в свердловском селе паводок снес самодельную переправу
Сегодня, 16:10ПроисшествияФото: Анастасия Пристав
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Село Филькино лишилось моста еще в 2017 году, а в мае 2019 года паводок снес и самодельный настил, без которого местные жители отрезаны от внешнего мира. Без медпомощи и доступа к магазинам с продуктами остались в том числе две многодетные семьи, пишет информагентство Ура.ру.
В ночь на 8 мая в селе Филькино самодельную деревянную дорожку через реку Какву снесло паводком. Как рассказывает местная жительница Анастасия Пристав, лодочной переправы в селе нет, поэтому ее семья запаслась продуктами и ждет спада воды.
Без моста или переправы жители села не смогут выехать за продуктами или дождаться медицинской помощи. В начале паводка сельчанам предлагали временно перебраться из своих домов.
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В 2017 году мост через Какву у села Филькино обрушился под КамАЗом, и местные власти построили лишь пешеходный мост. В 2018 году он вновь обрушился, и с тех пор новый не появился. Власти выделили лодку для переправы, но позже она оказалась украдена.
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