Без медиков и еды: в свердловском селе паводок снес самодельную переправу

В ночь на 8 мая в селе Филькино самодельную деревянную дорожку через реку Какву снесло паводком. Как рассказывает местная жительница Анастасия Пристав, лодочной переправы в селе нет, поэтому ее семья запаслась продуктами и ждет спада воды.

Без моста или переправы жители села не смогут выехать за продуктами или дождаться медицинской помощи. В начале паводка сельчанам предлагали временно перебраться из своих домов.

В 2017 году мост через Какву у села Филькино обрушился под КамАЗом, и местные власти построили лишь пешеходный мост. В 2018 году он вновь обрушился, и с тех пор новый не появился. Власти выделили лодку для переправы, но позже она оказалась украдена.