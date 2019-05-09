Мусоровоз врезался в жилой дом в Екатеринбурге

Как рассказала жительница дома, удар был настолько сильный, что со стола на кухне упала посуда. Инцидент произошел рано утром, и многие жильцы еще спали.

Я проснулась от жуткого удара, у меня выключилась машинка, упали со стола кружки, и я не понимала, что происходит. Побежала на балкон смотреть,рассказала корреспондентам Е1 жительница дома.

Женщина позвонила в газовую службу и в ЖКО. Со слов горожанки, в управляющей организации на заявку не отреагировали. Дом обследовали только газовщики. Они пояснили, что угрозы для жителей пятиэтажки нет. Однако жильцы опасаются, что последствия инцидента могут проявиться позже, так как в том месте, куда пришелся удар грузовика, проходит труба газоснабжения.