В Екатеринбурге ищут педофила, напавшего на 10-летнего мальчика
Сегодня, 11:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчина в парке в Екатеринбурге пытался изнасиловать 10-летнего мальчика. В полицию столицы Среднего Урала написано заявление о противоправных действиях в отношении ребенка 2008 года рождения, сообщает издание JustMedia.
Сюжеты: Екатеринбург
По имеющимся данным, на школьника в парке напал мужчина среднего телосложения, с бородой, внешне он выглядел на 25-30 лет. Из одежды на нем были джинсы и серая толстовка с капюшоном и оранжевой надписью, под капюшоном на голове - черная кепка. В руках нападавший держал черный портфель.
Полиция Екатеринбурга за комментариями направила журналистов к следователям, от СУ СК по Свердловской области комментарии пока не поступали.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей