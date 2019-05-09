В Екатеринбурге ищут педофила, напавшего на 10-летнего мальчика

По имеющимся данным, на школьника в парке напал мужчина среднего телосложения, с бородой, внешне он выглядел на 25-30 лет. Из одежды на нем были джинсы и серая толстовка с капюшоном и оранжевой надписью, под капюшоном на голове - черная кепка. В руках нападавший держал черный портфель.