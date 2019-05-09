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В Екатеринбурге ищут педофила, напавшего на 10-летнего мальчика
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Екатеринбурге ищут педофила, напавшего на 10-летнего мальчика

Сегодня, 11:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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