В Екатеринбурге не возбудили дело против медсестры, уволенной за сбор вещей

Медсестра опубликовала в приложении для мам объявление о сборе вещей для детей, оставшихся без попечения родителей, после чего руководство больницы вынудило сотрудницу уволиться.

В больнице посчитали, что сообщение о благотворительности позорит медучреждение. Сотрудники ОДКБ сказали, что девушка не передавала собранные вещи, и обвинили ее в продаже пустышек из больницы.

Администрация медучреждения подала заявление в полицию, через месяц правоохранительные органы вынесли постановление, что уголовное дело не возбуждено, так как отсутствует состав преступления. Представители больницы ответили, что дело не заведено, потому что не установлена сумма ущерба.

Руководство медучреждения подаст новое заявление после того, как определится сумма ущерба.