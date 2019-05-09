В Нижнем Тагиле на Красном Камне сгорел двухэтажный частный дом

Пожар перекинулся на ближайшие строения, пожарные приехали через пять минут, рассказал редакции TagilCity.ru очевидец происшествия.

Сообщение о пожаре поступило в 17:45. Площадь возгорания составила 96 кв. м, сгорели надворные постройки, кровля дома и второй этаж. Для тушения пожара были задействованы 4 единицы спецтехники и 15 спасателей, сообщило ГУ МЧС России по региону.